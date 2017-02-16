中華電信與NTT、伊藤忠簽署SDN/NFV技術合作備忘錄

2017-02-16 15:48

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信昨在日本東京與日本電信電話公司（NTT）、伊藤忠商事株式會社（ITC）共同簽署新一代網路關鍵技術SDN/NFV技術合作備忘錄，將共同致力於研訂新世代網路架構規格。

中華電信指出，該項SDN（Software Defined Networking，軟體定義網路）/NFV（Network Function Virtualization，網路功能虛擬化）技術合作備忘錄的簽訂，可強化與亞太區電信公司的合作，建立新的電信設備供應鏈及生態系統。

簽約儀式由中華電信執行副總林國豐、日本NTT網路服務研究所長 伊東総研、日本ITC部長伊藤共同簽署。

林國豐表示，此合作案透過共同制訂SDN/NFV架構所需的通用設備規格，將打破目前電信設備因軟硬體緊密連結而受限於既有設備商的狀況，電信公司只要使用一般交換器或伺服器設備，即可滿足不同類型電信網路服務的需求。SDN/NFV架構不只可降低網路建置成本，且可以更快速彈性的開發和提供服務，成為下一代電信及資通訊網路基礎。

中華電信於近兩年與NTT以及ITC在新一代網路技術及其應用相關議題合作交流，包括SDN/NFV技術應用案例、共同制訂靈活的通用規格、探討如何運用SDN/NFV技術降低電信網路營運成本及尋求新的加值應用需求與可能性等。昨再簽署SDN/NFV合作備忘錄，進一步驗證相關技術與設備之效能與穩定度，建立可彈性擴充的網路架構，以承載多元的服務，提昇雙方在整體電信服務的價值。