TPK去年EPS -4.27元 今年首季業外將貢獻EPS 2.71元

2017-02-16 15:39

〔記者陳梅英／台北報導〕TPK-KY宸鴻（3673）發佈去年第四季營運成果，本業再度轉為虧損，但受惠於業外保險收入以及轉投資股權出售，第四季稅後盈餘2.9億元，每股稅後盈餘0.89元，全年每股稅後虧損4.27元。

展望今年，TPK財務長劉詩亮表示，第一季因為中大尺寸平板以及筆電出貨減緩季節性淡季衝擊，預期今年首季營收較去年第四季減幅低於10%，營業利益率約1%，業外則有處分轉投資公司股權3.8億元、平潭島土地收益5.6億元，換言之，首季TPK本業大約是在損平之間，但業外貢獻高達9.4億元，每股稅後盈餘貢獻就高達2.71元。

TPK總經理鍾依華並表示，TPK今年目標是每一季營收都會高於去年同期，每一季都要獲利。