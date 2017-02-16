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華南金張雲鵬：華銀海外分行及OBU貢獻獲利拚突破40％

2017-02-16  15:47

〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金（2880）今天舉行去年第四季法人說明會，展望2017年，華南金總經理張雲鵬表示，華銀今年海外分行及國際金融業務分行（OBU）貢獻獲利比重，將力拼突破40％。

華南金去年自結稅後淨利達140.92億元，連續兩年稅後盈餘突破140億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.34元，獲利穩健。

張雲鵬指出，華南金獲利主要來源為子公司華銀，且2016年華銀OBU及海外分行表現持續成長，稅前盈餘占全行稅前盈餘的比重自2014年29.2％攀升至39.2％，大幅提升10個百分點。

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  • 華南金總經理張雲鵬。（記者盧冠誠攝）

    華南金總經理張雲鵬。（記者盧冠誠攝）

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