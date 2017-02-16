智慧機械示範場域進駐 智慧機械之都奠基
2017-02-16 15:53
〔記者黃鐘山／台中報導〕市府為加速推動中台灣成為智慧機械之都，促成工研院智慧機械科技中心進駐台中精密機械園區，成立「智慧化系統技術驗證與示範場域」，提供業者製造優化與創新數據加值服務，盼打造僅次於德國的最強示範點，目前該場域正建置機台及招募人員中。
台中市長林佳龍去年11月10日前往工研院參訪，爭取與工研院共同合作，在台中建置「智慧化系統技術驗證與示範場域」，更進一步向中央爭取科發基金挹注經費；市府並協助工研院勘察多處場址，擬定短期先進駐精密機械園區，長期將於水湳經貿園區設置示範產線，將提供中部地區30家大專校院教育訓練。
經發局表示，示範場域進駐台中精密機械園區，機台將分2年完成設備採購及軟體系統等開發工作，未來將供中部相關航太、汽機車、自行車產業，進行製造優化服務，提供國內大專院校、國產控制器廠商、系統整合商等廠商，發展創新數據加值分析服務，預期可促進中部精密機械、精密製造產業，投資建置智慧化生產線，帶動產業轉型為智慧機械聚落。
經發局指出，為推動智慧機械產線智慧化系統技術驗證與示範場域，市府自去年起即與工研院合作，例如去年7月29日召開智慧機械產學合作計畫籌備會議，邀請工研院、全台大專校院和機械相關公協會及相關產業，由工研院介紹研發機聯網軟體VMX，並於去年9月19日捐贈給學校，提供教育訓練及培育人才。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 病床上和小英喊話...汪笨湖：您有群戰友是做事王
- 明天就吃不到家禽肉？ 農委會：雞鴨庫存足夠
- 網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我
- 頭前溪遭棄揮發性溶劑 高溫恐爆炸
- 玉里火車站停車收費 惹不滿
- 不畏清寒困境 北一女劉宜婕錄取台大財金
- 里長禁餵流浪貓 女罵白痴賠2萬
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 被黑最慘一次！網紅挖舊照虧Baby「和她一樣」
- MLB》42歲老蝴蝶練投 小白球很會飄（影音）
- 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
- 新興高中13人超過70級分 張宇祥不畏逆境拚台大法律
- 飄零與人權》衛服部長換人做 ，燙手山芋換人接
- 黃鐙輝不換襪 拗曾子余聞腳味
- 受困流刺網玳瑁「Hola」奮力游向大海
- 「黑手」之子連啟賢 72級分上台大
- 巴西民調：3成受訪者支持魯拉參選總統
- 日發表互動式人形機器人
- （影音）小嫻沒子宮頻被問 婆婆：我好心疼
- 男友當兵懇親帶什麼才好？女網友上網求助 過來人大推這2樣
- 「手握方向盤」才算工時？ 30多年前的函釋這麼說...
- 傳承窯燒文化 詔安客家館邀國小師生辦作品展
- 高捷搶頭香 獲准經營寬頻電路出租
- 天天一杯含糖飲料 小五少女竟罹脂肪肝
- 德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
- 議長賄選案明宣判 李全教：政治黑手該放手了！
- 加盟悍將滿月 增菘瑋今驗收
- 學測放榜 補教預估60至65級分選填變化最大
- 低價團是中客害的？ 交部長被酸爆「神邏輯」
- 新竹市府選出3名模範勞工 運將、經理獲選
- 雄中6人學測滿級分 王昱詠因母罹癌發憤考滿級分
- 楊甦棣：新的AIT大樓將出現陸戰隊之家
- 突檢學童交通車 竹苗各3違規
- 男誆買球衣 前職籃球員挨詐21萬
- 汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療
- 情人節收到低胸睡衣 范冰冰穿上長這樣
- 馬丁利拐彎亮牌 殷仔遇勁敵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：智慧機械示範場域進駐 智慧機械之都奠基
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分