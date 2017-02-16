三大法人買超23億 外資買超33億
2017-02-16 15:00
台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.38億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.38億元。
外資今天買超33.27億元，投信賣超2.1億元，自營商賣超7.79億元。
台股今天跌28.51點，收在9771.25點，成交值新台幣1065.44億元。
|106年02月16日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,773,487,280
|1,706,106,730
|67,380,550
|自營商（避險）
|4,200,009,030
|5,046,429,293
|-846,420,263
|投信
|948,728,100
|1,158,745,417
|-210,017,317
|外資及陸資
|27,317,388,284
|23,989,564,766
|3,327,823,518
|合計
|34,239,612,694
|31,900,846,206
|2,338,766,488
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