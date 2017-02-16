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三大法人買超23億 外資買超33億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.38億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-16  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣23.38億元。

外資今天買超33.27億元，投信賣超2.1億元，自營商賣超7.79億元。

台股今天跌28.51點，收在9771.25點，成交值新台幣1065.44億元。

106年02月16日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,773,487,280 1,706,106,730 67,380,550
自營商（避險） 4,200,009,030 5,046,429,293 -846,420,263
投信 948,728,100 1,158,745,417 -210,017,317
外資及陸資 27,317,388,284 23,989,564,766 3,327,823,518
合計 34,239,612,694 31,900,846,206 2,338,766,488

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