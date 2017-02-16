1月北台灣指標案掛蛋 3年來首見
1月因多數業者選擇放假不推新案，總銷10億元以上的的指標案竟罕見「掛蛋」。根據《住展》雜誌統計，1月北台灣預售建案整體推案量僅50億元出頭，不但是近3年新低，更較之前動輒百億元的推案，幾近腰斬。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕1月因多數業者選擇放假不推新案，總銷10億元以上的的指標案竟罕見「掛蛋」。根據《住展》雜誌統計，1月北台灣預售建案整體推案量僅50億元出頭，不但是近3年新低，更較之前動輒百億元的推案，幾近腰斬。
《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，由於去年底前湧現一波規模不小的推案潮，如果來不及趕在去年底公開的建案，大多會把公開時間拉到農曆年後或329檔，因而今年元月出現推案空窗期，北台灣該月預售屋推案金案竟連百億元都不到，且均是4~5億元小型建案，反倒沒有10億元以上的新指標案釋出。
同樣地，新成屋推案狀況也是冷冰冰，新增供給量從去年12月約1800餘戶，1月新推成屋案卻連200戶都不到，導致成屋推案分數銳減近4分，是6個統計項目中衰退程度最劇烈的一項。
不過，1月推案淡如水，並不能與建商推案信心降至冰點畫上等號，根據目前統計資訊，其實2、3月公開銷售的建案量體並不小，顯示元月推案量能冰凍的環境在2月就能改善。
至於，議價率變化依然微小，元月不僅是推案空窗期，也是有感讓利案的空窗期，沒有新推出的有感讓利案釋出，進一步降價的舊建案也極少，市場價格波動並不大。建案廣告批數則為1.87萬批，分數維持不變。
在來客與成交組數方面則連袂下滑，不過農曆年前通常是新建案市場淡季，所以市況走低並不意外。其中，來客組數約較去年12月減少約3成左右，成交組數則減約1成多。因近期銷售緩慢，有建案乾脆租售並行，以免房屋閒置過久沒有收益。
何世昌指出，今年年節期間，不打烊建案平均來人較年前大增約5成，有些建案更大增逾1倍。雖然成交增加有限，但新來客比例較往年更多，反倒是較令人驚豔。然而，年節期間的市況數據均計入2月，1月因而顯得落寞許多，預期2月來人組數分數止跌回升機率極高。
他補充，住展風向球是根據預售推案、成屋推案、廣告批數、議價率、來客組數以及成交組數等6項指標分數進行統計，1月對應燈號則為代表谷底衰退的藍燈。
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