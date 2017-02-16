震盪逾百點 台股創近兩年高點9869後翻黑
2017-02-16 14:18
〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美股續強，道瓊工業指數再度收高107.45點；台股今早一舉突破9800點，最高來到9869.59點、近兩年高點後，盤中翻黑，最低來到9753.916點，震盪高低點差逾百點，成交金額1001億元。櫃買盤中也是創下五個月來高點。同時，新台幣也呈現開高走貶情況。
新台幣兌美元今天開盤價報30.66元，升1.05角，午盤報30.837元，貶7.2分。
大型權值股震盪壓回，股王大立光（3008）開高驟跌135點，收報4560元；鴻海（2317）小漲0.1點，收報91元；台積電（2330）平盤，收報189.5元。
受惠美國減稅與鬆綁金融法規，金融股彰銀（2801）上漲1.65％，報18.45元；中壽（2823）上漲1.65％，報18.45元；台新金（2887）上漲1.23％，報12.3元。生技族群表現搶眼，中化（1701）、麗豐-KY（4137）、亞諾法（4133）、旭富（4119）、生達（1702）、葡萄王（1707）、4737 華廣（4737）、台耀（4746）漲幅在7～2％之間。
塑化與鋼鐵、銅族群急跌，台塑（1301）下跌2.59％，報94元；燁輝（2023）下跌3.39％，報14.25元；第一銅（）下跌4.59％，報10.4元。
八大類股表現部分，食品、金融保險、造紙漲幅在0.4％以內；營建、水泥、機電跌幅在0.4％以內，紡織跌0.7％，塑化跌最兇，下跌1.23％。
法人觀察，台股在創波段高點後拉回休息實屬正常，成交金額有千億，表示資金行情仍在，但指數震盪幅度大，反映市場恐懼，建議投資人在投資上不要再加碼，待市場整理籌碼後，類股輪動有明顯方向再進場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 立委參訪團會晤美副助卿 王定宇：史上首次突破
- 丹麥甜心放閃告白 馬刺帥哥好事近了
- 宜中75級分考生 靠愛情與親情拚出好成績
- 汪笨湖辭世 徐國勇聞訊：心情十分難過
- 好想媽 18歲男尋回失聯15年母
- 艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功
- 為了吸睛不要命 巨乳正妹這樣做被罵翻
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 一片光禿禿 綠色環境學習營區破相
- 《中英對照讀新聞》 Beer is now officially one of humanity’s greatest achievements 啤酒正式成為人類最偉大成就之一
- 106年學測較往年稍難 118人滿級分創7年新低
- 北市低收戶占全市戶數2％ 補助多用於兒少生活
- 改良檢察官評鑑制度 法務部提五要點
- 離婚5月爆新歡！安吉莉娜裘莉搭上「小丑男」
- 砲打中央？ 劉世芳澄清︰是媒體誤解
- 列車壽命到期 北捷要再用20年
- 總統任文總會長 馬交棒劉兆玄改變慣例
- Pokemon熱潮再起？ 金銀版寶可夢本週開放
- 媽寶被搜出毒咖啡包 母嗆警：上面有寫他名字嗎？
- 林智堅邀市民19日關新公園「共下過天穿」
- 彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
- 薪酸 導遊蕭如進 賣命一天800元
- 學測成績出爐 斗高黃宥豪從校排百名外拚到71級分
- 德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
- 〈亞洲羽球混合團體賽〉我擊敗香港 今強碰中國
- 台南港明高中2位滿級分 1單親學生73級分
- 嘉義六腳大排 又見230隻死雞鵝
- 客庄12大節慶竹東客家山歌賽 古禮祭天連唱4天
- 北門區志發表 學者感動：9旬耆老熱情
- 情人節收到低胸睡衣 范冰冰穿上長這樣
- 《機捷、桃捷陸續通車》人才需求大 清華高中「軌道車輛科」夯
- 挺吳中常委提案查洩密 洪反批污衊黨務人員
- 「黑手」之子連啟賢 72級分上台大
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 放棄當周子瑜第二 「學生女神」為家人回台
- 金氏世界認證蜈蚣陣 金唐殿開館遶境
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：震盪逾百點 台股創近兩年高點9869後翻黑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分