震盪逾百點 台股創近兩年高點9869後翻黑

2017-02-16 14:18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕昨夜美股續強，道瓊工業指數再度收高107.45點；台股今早一舉突破9800點，最高來到9869.59點、近兩年高點後，盤中翻黑，最低來到9753.916點，震盪高低點差逾百點，成交金額1001億元。櫃買盤中也是創下五個月來高點。同時，新台幣也呈現開高走貶情況。

新台幣兌美元今天開盤價報30.66元，升1.05角，午盤報30.837元，貶7.2分。

大型權值股震盪壓回，股王大立光（3008）開高驟跌135點，收報4560元；鴻海（2317）小漲0.1點，收報91元；台積電（2330）平盤，收報189.5元。

受惠美國減稅與鬆綁金融法規，金融股彰銀（2801）上漲1.65％，報18.45元；中壽（2823）上漲1.65％，報18.45元；台新金（2887）上漲1.23％，報12.3元。生技族群表現搶眼，中化（1701）、麗豐-KY（4137）、亞諾法（4133）、旭富（4119）、生達（1702）、葡萄王（1707）、4737 華廣（4737）、台耀（4746）漲幅在7～2％之間。

塑化與鋼鐵、銅族群急跌，台塑（1301）下跌2.59％，報94元；燁輝（2023）下跌3.39％，報14.25元；第一銅（）下跌4.59％，報10.4元。

八大類股表現部分，食品、金融保險、造紙漲幅在0.4％以內；營建、水泥、機電跌幅在0.4％以內，紡織跌0.7％，塑化跌最兇，下跌1.23％。

法人觀察，台股在創波段高點後拉回休息實屬正常，成交金額有千億，表示資金行情仍在，但指數震盪幅度大，反映市場恐懼，建議投資人在投資上不要再加碼，待市場整理籌碼後，類股輪動有明顯方向再進場。