「帝寶」1戶跌掉1.1億 3拍底價創金融海嘯新低

「帝寶」法拍戶二拍流標隔日，立刻公告三拍時間與底價，業者推測，三拍當日恐是該豪宅的價格保衛戰。根據司法院法拍屋公告屋，該法拍戶預計3月15日執行三拍，底價是一拍的64折，為2億1184萬元，相較一拍底價少掉1.1億元。（記者徐義平攝）

2017-02-16 13:33

〔記者徐義平／台北報導〕「帝寶」法拍戶二拍流標隔日，立刻公告三拍時間與底價，業者推測，三拍當日恐是該豪宅的價格保衛戰。根據司法院法拍屋公告屋，該法拍戶預計3月15日執行三拍，底價是一拍的64折，為2億1184萬元，相較一拍底價少掉1.1億元。

預計三拍的法拍戶為該豪宅E棟13樓，坪數約131.32坪（包括1個車位，約19坪），若車位每個行情400萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，已經跌破2010年的法拍價格，業者推估該法拍底價應該已經創金融海嘯以來該豪宅新低。

相隔7年，曾登上最貴豪宅寶座的「帝寶」，去年12月竟出現第二戶法拍戶，不過，一、二拍卻無人承接，昨日二拍流標後，司法院法拍公告今立刻發布，該戶三拍時間，預計為3月15日，底價則是一拍的64折，為2億1184萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，相較該豪宅揭露實價，每坪最低240萬元，已經有著每坪將近60萬元價差。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據內政部實價網，2013年房市景氣好時，該豪宅曾有每坪298.2萬元的實價揭露紀錄，因此，一拍底價逼近每坪300萬元，並不令人意外，不過，二拍時，底價打8折，每坪約235萬元仍流標，預期是該法拍戶還帶有租約，必須等到2018年5月31日租約到期才能排除，投標民眾擔心對於屋況難以掌握，存有不少風險，且若事後協商想要排除租約，可能也難估計後續需花費的成本與時間，可能是二拍流標的主因。