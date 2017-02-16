台股收盤下跌28.51點 報9771.25點
2017-02-16 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌28.51點，跌幅0.29％，報9771.25點，成交金額為1065.44億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 「黑手」之子連啟賢 72級分上台大
- 裘莉的味道 兒時母親的最愛
- 硬闖路檢點差點撞到員警 口罩婦為那樁﹖
- 汪笨湖誤傳拔管辭世! 成醫：還在治療
- 彰市建國陸橋停車格 民眾搶租
- 川普：兩國方案非解決以巴衝突唯一答案
- 2個月騙500萬元 三重警破詐騙集團
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 石門水庫苦無雨 蓄水率跌破6成
- 自由廣場》憑啥不讓俺入黨？
- 外出民眾注意！西部15縣市空品不佳
- 02/16 各報重點新聞一覽
- 賞櫻團有吃「最後的晚餐」？ 蝶戀花再被打臉
- 金正日御廚藤本健二 赴北韓開店就失聯
- 金正男表哥 也遭特務毒手
- 手搖飲也要做良心 業者考證照消費者更安心！
- 機捷自由試乘首日 A1台北站擠爆、其他站不用搶
- 機捷新北轉乘接駁 再添7線公車
- 藝術料理大賽 彰投學子「金」讚
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 想試乘機捷 來桃園這幾站不用搶號碼牌
- 爺爺生前惦記孫學測 胡為濬：會努力作這一代的榜樣
- 草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
- 平溪櫻花初綻 玫瑰、鳳仙花爭妍
- 蔡最快3/1接文總會長
- 棒球》黃忠義兒子赴日打拚 加入獨立聯盟
- 500外籍娘子軍襲雙北 賣淫大王10年狠榨3億
- 台南港明高中2位滿級分 1單親學生73級分
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Culture association approves Tsai, Chen membership
- 張永成不符農會總幹事資格？蘇治芬籲直接撤職
- 北市消費糾紛 補習類及網購分列 1、2名
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男
- 突檢學童交通車 竹苗各3違規
- 2017日內瓦錶展專輯1：總論
- 3年手術5次／車禍缺骨5公分 顯微植骨擺脫噩夢
- 《勞倫斯運動獎》「牙買加閃電」、美體操天后 奪最佳運動員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股收盤下跌28.51點 報9771.25點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分