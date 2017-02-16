京鼎去年營運創新高 看好今年半導體設備市場

2017-02-16 13:15

〔記者洪友芳／新竹報導〕鴻海旗下設備商京鼎（3413）是設備龍頭廠台灣應用材料的代工主要廠商，繼去年營收與獲利雙雙創新高之後，也看好今年設備市場與營運成長性。

受惠半導體設備與集團面板自動化設備下單強勁，京鼎去年第四季營收達21.31億元，獲利可望超越第三季的2.62元，創單季獲利新高可期，京鼎去年營收創新高之外，獲利也可望創新高，每股盈餘上看8.5元。

京鼎表示，全球半導體業持續擴產，尤其中國更是積極投資興建晶圓廠，該公司整體營收中約有五成五比重來自半導體設備，預期今年設備營收可望續成長13%到15%，成長性看好，希望營運能挑戰新高。