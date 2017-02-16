設備龍頭廠應材第1季 獲利與訂單同創新高
2017-02-16 13:00
〔記者洪友芳／新竹報導〕全球半導體設被龍頭廠應用材料發布2017會計年度第一季財報，第一季每股盈餘0.65美元，非GAAP每股盈餘0.67美元，訂單為42.4億美元，雙雙同創下歷史新高。預期2017年會計年度第二季的營收與每股盈餘可再創新高。
應用材料（那斯達克代號: AMAT）宣佈，截至今年1月29日為止的2017會計年度第一季財務報告。
應用第一季新增訂單為42.4億美元，年增加86% ；營收為32.8億美元，年增加45%；毛利率為44.1%，年增加3.5個百分點，營業淨利率年成長8.9個百分點，達24.6 %，稀釋每股盈餘（EPS） 年成長160 %，達0.65美元：非一般公認會計準則（GAAP） 調整後的毛利率年增3.0個百分點，達45.4 %，營業淨利率年成長8.2個百分點，達26.0 %，稀釋每股盈餘年躍升158%，達0.67美元。
應用材料指出，第一季營業產生的現金收入為6.46億美元，透過股票購回與現金股利，發還現金2.38億美元給股東。
應用材料總裁暨執行長蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）表示，該公司第一季在盈餘與訂單皆創下公司的歷史新高，對應用材料而言，2017年的表現將會十分耀眼，主要會聚焦於技術轉折點的創新策略，並有信心維持持續增長的軌跡，並在財報上再創新高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 學測成績公布 建中滿級分16人
- 鄺美雲膝蓋嚴重退化 疑軟骨磨損關節病變
- MLB》春訓第一天 查普曼練投驚動球迷（影音）
- 禿頭男蟲騙倒上百女 人妻女星受害堅稱沒上床
- 棒球》黃忠義兒子赴日打拚 加入獨立聯盟
- 傷心嫁衣！放不下家家 媽媽過世前親手縫製
- 旗鼓渡輪票價 3月起調漲
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 手搖飲也要做良心 業者考證照消費者更安心！
- 慶祝重拾臉書帳號 辣模騷照連發放水屁
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- 小白狗身中32顆BB彈 動保團體懸賞5萬緝凶
- 川普競選團隊主席 被爆接觸俄情報員
- 王勝偉可望當複翁 月薪50萬非夢事
- 毒咖啡包價漲 妹夫夥同妻舅販毒雙雙落網
- 驚聳！撿屍變真屍 美熟女灌酒奪命
- 友力遊覽車僅3輛 120輛全靠行
- 飼老鼠咬布袋！女職員作假帳4年A走270多萬
- 美班機起飛時遭「鹿擊」右翼受損急返航
- 國民黨批中市校園食安 中市府反駁
- 蝶戀花創辦人被士檢傳喚 檢方調查重點在這
- 謝金晶印尼獻唱 拍賣豬哥亮簽名T
- 頭前溪遭棄揮發性溶劑 高溫恐爆炸
- 金正男遇刺亡 兒子行蹤不明
- 石門水庫苦無雨 蓄水率跌破6成
- 非營利幼兒園 也增7間
- 金正男遭暗殺 傳因擔任朴槿惠信使
- 泰源事件SIRO HERO 林昶佐：了解歷史好機會
- 苗市回收場黑煙蓋天 民眾憂空污
- 海岸線內移
- 搶救百年朴樹 新豐鳳坑整地700坪
- 破紀錄！虎尾高中 學測70級分以上有20人
- 社論》「俗又大碗」討不到真便宜
- 家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠
- NBA》朕最會賺！ 詹皇狂撈26億連三年蟬聯首位
- 毒犯翻車喊「菩薩救命」 警方聞聲趕到逮人
- 鄒族戰祭登場 長老憂傳承
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：設備龍頭廠應材第1季 獲利與訂單同創新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分