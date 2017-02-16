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設備龍頭廠應材第1季 獲利與訂單同創新高

2017-02-16  13:00

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球半導體設被龍頭廠應用材料發布2017會計年度第一季財報，第一季每股盈餘0.65美元，非GAAP每股盈餘0.67美元，訂單為42.4億美元，雙雙同創下歷史新高。預期2017年會計年度第二季的營收與每股盈餘可再創新高。

應用材料（那斯達克代號: AMAT）宣佈，截至今年1月29日為止的2017會計年度第一季財務報告。

應用第一季新增訂單為42.4億美元，年增加86% ；營收為32.8億美元，年增加45%；毛利率為44.1%，年增加3.5個百分點，營業淨利率年成長8.9個百分點，達24.6 %，稀釋每股盈餘（EPS） 年成長160 %，達0.65美元：非一般公認會計準則（GAAP） 調整後的毛利率年增3.0個百分點，達45.4 %，營業淨利率年成長8.2個百分點，達26.0 %，稀釋每股盈餘年躍升158%，達0.67美元。

應用材料指出，第一季營業產生的現金收入為6.46億美元，透過股票購回與現金股利，發還現金2.38億美元給股東。

應用材料總裁暨執行長蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）表示，該公司第一季在盈餘與訂單皆創下公司的歷史新高，對應用材料而言，2017年的表現將會十分耀眼，主要會聚焦於技術轉折點的創新策略，並有信心維持持續增長的軌跡，並在財報上再創新高。

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  • 應用材料台灣區總裁余定陸。（資料照，記者洪友芳攝）

    應用材料台灣區總裁余定陸。（資料照，記者洪友芳攝）

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