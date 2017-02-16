威潤ODM產品 助威美國超級盃

2017-02-16 11:21

〔記者王憶紅／台北報導〕 威潤（6465）ODM產品，助威美國「超級盃」。威潤表示，今年美國「超級盃」賽事是使用威潤所研發製造的衛星定位監控器，即時確認球隊移師過程中運送人員及器材車輛的所在位置，讓大會人員隨時掌控行車狀況，有效協助車隊在忙亂的交通中及時抵達目的地，讓比賽順利進行。

威潤指出，獨家提供超級盃車隊監控服務的美國大廠，看中威潤科技優異的研發技術，委託代為設計生產其衛星定位監控產品。

威潤科技董事長湯潤濶指出，威潤科技一向致力於高穩定度衛星定位監控器之研發與製造，透過強大的研發能力，發展出多樣化的監控機能，並吸引美國大廠委託代為設計其衛星定位監控產品。超級盃多年以來都是獨家採用此美國大廠的服務方案，進行球隊相關車輛運輸的監控管理。

湯潤濶說，威潤科技所研發設計的產品，今年運用於超級盃這樣大規模的運動盛事，讓我們倍感光榮，同時也證明我們的產品已經獲得美國大廠的肯定。

近年來物聯網備受全球關注，其中車聯網發展更是不可小覷，而衛星定位監控器是車聯網資訊收集及傳輸不可或缺的核心裝置。