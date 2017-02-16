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創歷史新高 台銀去年獲利衝上193.75億元

2017-02-16  11:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕國銀龍頭台灣銀行去年經營成果表現優異，在本業績效顯著及高雄硫酸錏的清算所得挹注，2016年稅前盈餘持續成長至193.75億元，創下歷史新高。

台銀獲利創新高的同時，資產品質方面，去年底逾放比率0.26％，備抵呆帳覆蓋率達552.53％。

展望2017年，台銀表示，國內外干擾因素仍多，但景氣仍具成長動能，內部將持續提升銀行經營效能，為台灣經濟及社會創造美好嶄新的篇章。

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