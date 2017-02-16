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台幣走強且美原油存量破紀錄 估下週油價小降1角

下週油價下跌1角。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-16  10:36

〔記者黃佩君／台北報導〕由於新台幣走強，且美國原油存量破紀錄，預估下週油價將降0.1元。

本週油價先漲後跌，原本因OPEC國家減產承諾有望兌現，油價抗壓，但美國能源資訊署（EIA）數據顯示美國原油庫存增至史上新高，又增添空頭因素。加上台幣創新高，預估下週油價小幅下跌。

中油調價指標7D3B至昨天週均價從上週的每桶54.25美元漲到54.45美元，但新台幣兌美元匯率來到30.888元。依中油浮動油價公式計算，下週汽、柴油可望下跌0.1元。

若調幅如預期，下週油價每公升92無鉛汽油為24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.3元、超級柴油每公升22.5元。

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