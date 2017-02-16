台幣走強且美原油存量破紀錄 估下週油價小降1角
2017-02-16 10:36
下週油價下跌1角。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者黃佩君／台北報導〕由於新台幣走強，且美國原油存量破紀錄，預估下週油價將降0.1元。
本週油價先漲後跌，原本因OPEC國家減產承諾有望兌現，油價抗壓，但美國能源資訊署（EIA）數據顯示美國原油庫存增至史上新高，又增添空頭因素。加上台幣創新高，預估下週油價小幅下跌。
中油調價指標7D3B至昨天週均價從上週的每桶54.25美元漲到54.45美元，但新台幣兌美元匯率來到30.888元。依中油浮動油價公式計算，下週汽、柴油可望下跌0.1元。
若調幅如預期，下週油價每公升92無鉛汽油為24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.3元、超級柴油每公升22.5元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 油價
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 吉拉迪急拋彩蛋 田中連3年掛帥
- 陳其寬遺畫遭竊 自家助理幹的
- NBA》籃網又輸公鹿吞14連敗 還難堪寫下這個紀錄
- 經典賽大四喜差1人 火哥看得開
- 非營利幼兒園 也增7間
- 山佳舊車站拆圍籬 恢復日治原貌
- （專訪）羞招安宰賢叫「具大人」原因 具惠善夫妻和解靠這招
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 分數出來囉！今上午9時開放查詢學測成績
- 打造迎賓河 筏子溪改頭換面
- 棄守灌酸剝皮樹 環團轟制度殺樹
- 高市警攻堅破地下兵工廠 先發制人起獲槍彈
- 同業抱屈：蝶戀花壓榨司機省成本
- 哈林老婆養胎 無預警暫別主播台
- 情人節煉毒被捕 女友嗲罵 早知去過節
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 男友比自己小10歲？這位政壇女強人說：我可以
- 經典賽》台灣隊今返台 熱身賽擂戰「古」
- 日戰機緊急升空破千次 逾7成針對中國
- 席琳娜熱吻威肯開遊艇趴 小賈單身狗哭嚎
- 從鄉土作家到政論名嘴 汪笨湖有話直言、愛恨分明
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 出事車近期檢驗合格 駕駛爆：驗車也可以作假！
- 自由廣場》搶救關頭 誰要聽主播靠北
- 網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我
- 大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV
- 艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功
- 全面查禽 有疫狀擬即刻撲殺
- 水手國王當家 拚個10來運轉
- 毒蟲持刀搶超市 逃亡19小時投案
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 陶子力挺陸元琪 怒嗆袁惟仁
- 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
- 小一4月招生 屏東縣續辦大學區制
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 傷心嫁衣！放不下家家 媽媽過世前親手縫製
- 八德、中壢3路段 將率先完工
- 台東設計中心啟動 黃健庭：玩真的！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台幣走強且美原油存量破紀錄 估下週油價小降1角
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分