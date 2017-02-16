金雞年投資術 掌握王牌ACE原則
〔記者卓怡君／台北報導〕告別驚濤駭浪的猴年，金雞年來報到，展望新的一年，包括通膨增溫、川普政策對全球政治、經貿的影響，以及英國脫歐後續發展等，皆可能衝擊全球股債市表現。
景順投信建議以王牌ACE原則做為今年投資方向，包括掌握具有基本面的美國（America）、受惠於美國經濟續強的消費概念類股（Consumer），以及急跌後迎來進場良機的新興市場債（Emerging Markets Bond），因應當前市場變局的作法。
首先美國在通膨增溫以及川普當選的大環境下，利率緩升及溫柔強勢美元將成為影響投資環境的因素，過去受惠低利率的收益概念將面臨轉捩點，價值股轉而抬頭，成為今年投資主軸。在股市方面，景順投信相對看好成熟國家表現，其中結構性成長的機會仍然以美國為主，對美國股市前景持樂觀態度，主要是經濟成長不斷加速，後續將繼續觀察新任政府執政後的政策走向。
在消費概念類股部份，美國在2017年續扮景氣領頭羊、企業獲利能力優於其他地區，美國消費者的消費意願與信心持續增強，景順投信看好美國可望領先全球景氣持續復甦，有利休閒娛樂概念產業，截至2016年12月底，景順消閒基金資產接近九成布局美國市場，是典型的美國復甦概念股，基金布局除了郵輪、旅館、餐廳等實體休閒產業，亦跨足媒體、軟體、電子商務等虛擬世界產業，掌握美國消費經濟的起飛。
對於無法忘情於美國成長題材的投資人來說，可藉由景順消閒基金深入美國消費者的休閒娛樂生活。
至於新興市場債，對於偏好以固定收益產品做為資產配置的保守型投資人來說，景順投信表示，川普經濟學可望支撐原油價格，在利率僅處緩升格局下，美元指數不至於出現噴出，穩定的原物料與美元有助新興市場債在急跌後迎來進場良機。
景順投信表示，跟股票相比，新興市場債的波動較低；若與成熟國家債券相比，新興市場債的報酬率較高。整體看來新興市場債與其他資產的相關性偏低，可有效降低投資組合波動率，提供很好的風險調整後報酬率。此外，目前新興市場主權債的利差高於利率平均值，比其他債券提供較大的利差壓縮空間。
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