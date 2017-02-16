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牧德預估今年「三箭收成年」 早盤股價表現強勁

2017-02-16  09:40

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測設備廠牧德科技（3563）昨法說會指出，預計今年是該公司三產品線「三箭齊放」的收成年，營運效益將看好且持續多年；法說利多激勵牧德今早盤股價表現強勁。

牧德的三產品線的三箭，包括第一箭軟性印刷電路板（FPC）自動光學檢測（AOI）系列產品、第二箭半導體晶圓（Wafer）外觀檢查機（AVI）、第三箭傳統硬板（Rigid PCB）AOI工業4.0。

牧德董事長汪光夏指出，去年是三產品線發酵期，今年則是一起綻放成果的一年。牧德去年營收創新高，稅後純益1.99億元為近三年新高，每股盈餘為4.67元，今年在第二箭、第三箭陸續取得客戶通過認證與測試後，可望開始顯著挹注營運。

受法說利多激勵，牧德今早盤股價表現強勁，以73.8元開盤，最高達77.5元，較昨收盤價71.4元上漲6.1元。

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  • 牧德董事長汪光夏。（記者洪友芳攝）

    牧德董事長汪光夏。（記者洪友芳攝）

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