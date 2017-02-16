2/16重要財經新聞一覽

2017-02-16 09:07

自由時報財經︰今年穩定樂觀 GDP上修到1.92％

今年ＧＤＰ拚「保二」！行政院主計總處昨公布去年經濟成長率（ＧＤＰ）一．五％，較一月概估上修○．一個百分點；預估今年ＧＤＰ成長一．九二％，較上次預測上修○．○五個百分點。行政院主計長朱澤民表示，目前國內經濟情勢「穩定樂觀」，今年經濟會比去年好。

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蘋果日報財經︰裕隆今年營收 上看4100億

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工商時報財經︰百億買超挺 台股萬點在望

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中國時報財經︰三三會炮聲隆隆 轟政府擺爛

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美國聯準會（Fed）主席葉倫赴國會作證的鷹派談話，為美元走勢添上翅膀、亞洲貨幣應聲貶值；但市場跌破眼鏡的是，不畏葉倫談話影響，熱錢持續流入台灣，新台幣在亞幣中獨強，大升1.03角，外資也買超台股130億元，帶動股匯雙漲。

星島日報財經︰摩笛吹起內銀股 恒指曾破24000關

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