2/16重要財經新聞一覽
自由時報財經︰今年穩定樂觀 GDP上修到1.92％
今年ＧＤＰ拚「保二」！行政院主計總處昨公布去年經濟成長率（ＧＤＰ）一．五％，較一月概估上修○．一個百分點；預估今年ＧＤＰ成長一．九二％，較上次預測上修○．○五個百分點。行政院主計長朱澤民表示，目前國內經濟情勢「穩定樂觀」，今年經濟會比去年好。
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蘋果日報財經︰裕隆今年營收 上看4100億
裕隆集團昨舉行聯合春酒，集團副執行長陳國榮表示，去年旗下包括汽車、紡織、房地產等事業體集團營收3900億元、年增逾6%，兩岸新車銷量則突破26.7萬台，同步創高，今年隨各公司業績繼續成長，集團營收將挑戰突破4000億元、上看4100億元的歷史新高紀錄。
工商時報財經︰百億買超挺 台股萬點在望
三高拉指數，台股萬點在望！受惠於蘋果股價及美股再創新高、台指期拉高結算等「三高」利多，台股昨（15）日在國際資金買超133億元、近5個月新高推升下，指數大漲80點收9,799點，再創21個月新高，電子類股指數更領先改寫9年3個月來新高。
中國時報財經︰三三會炮聲隆隆 轟政府擺爛
「政府聰明人多、空話多、落實少」昨（15）日在三三會中，與會企業當面質疑國發會主委陳添枝政策的落實性，遠東集團董事長徐旭東更直言，政府「沒有協調性、沒有整體性、沒有程序性，我們要怎麼往前走？」
經濟日報財經︰央行趕熱錢入股 外資大買超
美國聯準會（Fed）主席葉倫赴國會作證的鷹派談話，為美元走勢添上翅膀、亞洲貨幣應聲貶值；但市場跌破眼鏡的是，不畏葉倫談話影響，熱錢持續流入台灣，新台幣在亞幣中獨強，大升1.03角，外資也買超台股130億元，帶動股匯雙漲。
星島日報財經︰摩笛吹起內銀股 恒指曾破24000關
大摩摩笛吹奏，唱好內銀股，料淨息差會於今年第二季開始反彈，刺激買盤追入內銀股，彈升4%至5%，成為昨日升市火車頭，單是建行（939）已貢獻恒指99點，連同工行（1398）和中行（3988）升幅，3隻內銀股合共推動恒指168點，在內銀帶挈之下，恒指昨日曾突破點關，創逾5個月新高，並以接近全日高位收市，收報23994點，升291點，分析預期，隨著資金持續流入港股，恒指有望衝上24400點。
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