蘋果二度來台發債 3/3發行
2017-02-16 08:40
（法新社）
〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國蘋果公司繼去年中來台灣發行美元債後，今年再度回流台灣資本市場發行債券。櫃買中心表示，新的蘋果債還沒有送件，最新進度是已在14日完成定價，預計3月3日掛牌，發行量10億美元，30年期，利率4.3％，一年配息2次，3年內不可贖回，由德意志銀行台北分行承銷。
去年蘋果債是台灣國際債中第3大規模，今年則是第2大。上次的蘋果債一發行就全額認購完畢，8成以上由壽險業認購，這樣的專業版國際債，多是法人與符合財力或專業能力要求的專業投資人才能認購，一般投資人不能直接持有。
曾經手百威啤酒、威訊、英特爾、匯豐等債券掛牌業務的櫃買中心債券部經理陳德鄉指出，蘋果願意來台發債能夠反映台灣的債市國際化程度高，有著法令遵循、資訊透明、作業效率高、買方胃納量大等特點。未來希望能有各國、多產業、多幣別、長短年期都有的國際債能夠來台發行，朝債市多元化的目標邁進。
台灣債市近年來相當活躍，去年新掛牌發行量有493億美元，是歷史新高，年增率近5成，目前流通的累積餘額超過1000億美元。今年甫開年2個月已掛牌的國際債券金額累計有100億美元。台灣債市成為國際企業籌集資金的平台，本地的金融與法律機構業務活絡，國庫也能有稅收，國內投資人也有不同報酬和風險的投資標的能夠選擇。
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