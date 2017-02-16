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國銀投資海外FinTech眾籌平台 上海銀搶頭香

2017-02-16  08:18

〔記者李靚慧／台北報導〕為積極發展FinTech，上海商銀獲得金管會核准，投資以色列眾籌平台OurCrowd，成為首家投資海外FinTech眾籌平台公司的本國銀行，也成為以色列OurCrowd在台灣策略聯盟合作夥伴。

目前OurCrowd投資新創公司的區域，包括以色列、美國及歐洲，未來也將逐步擴展台灣及其他亞洲地區；投資產業則包括網路安全、大數據、行動應用、數位行銷、物聯網及數位醫療保健。

上海商銀資訊長榮康信指出，上海商銀投資以色列OurCrowd眾籌平台的目的，除了創造投資收益，也希望接觸國外新創公司，引進金融科技或網路安全新技術，提高數位金融服務的水準；此外，以色列OurCrowd來台灣，也可瞭解台灣新創事業的發展現況，增進以色列OurCrowd投資台灣的機會，為台灣新創事業挹注新資金來源。

根據KPMG金融科技與澳洲金融

科技投資公司合作的「2016年FinTech 100金融科技創新者」報告，OurCrowd名列第18名，是二家入榜的眾籌平台之一，也是連續二年入榜的眾籌平台，其營運已獲得國際肯定。

榮康信解釋，FinTech金融科技的範圍通常包括P2P網路貸款、虛擬貨幣（如比特幣）、第三方支付、眾籌平台、P2P匯兌，以及機器人理財等。其中，眾籌平台是利用網路科技平台傳遞新創公司營運與投資計畫，向投資大眾募集小額資金，協助新創公司加速集資，創造新創公司、投資大眾與眾籌平台三贏的新興營運模式。

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  • 為積極發展FinTech，上海商銀獲金管會核准，投資以色列眾籌平台OurCrowd，成為首家投資海外FinTech眾籌平台公司的本國銀行，圖右為上海商銀資訊長榮康信（圖：上海商銀提供）

    為積極發展FinTech，上海商銀獲金管會核准，投資以色列眾籌平台OurCrowd，成為首家投資海外FinTech眾籌平台公司的本國銀行，圖右為上海商銀資訊長榮康信（圖：上海商銀提供）

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