富可敵國！蘋果市值是台灣GDP的1.35倍
2017-02-16 08:13
蘋果執行長庫克。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕Iphone8效應提前發酵，蘋果（Apple）股價衝到135美元以上，市值達7130億美元，財信傳媒董事長謝金河大讚「人類史上市值最强大的超級企業」；而這個財富以市值算，更是台灣GDP的1.35倍！
謝金河在臉書PO文，「如果把蘋果當成一個國家，用蘋果創造的總市值來跟全世界各國的GDP比拼，蘋果在這個排行榜上可排在第19名，荷蘭全國GDP總額約7535億美元，土耳其是7182億美元，分居17及18位，蘋果等於是全球第19大經濟體，領先瑞士的6563億美元。如果拿來跟台灣比，台灣2015年的GDP總量是5234億美元，蘋果市值是全台灣2300萬人創造的GDP1.35倍。這可以看出蘋果市值大到什麼地步。」
但是，最大贏家則是巴菲特，因為他在蘋果業績衰退，股價下跌中進場，如今蘋果股價大漲，又成大贏家。
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