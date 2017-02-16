三三會大老關門轟政府 陳添枝當炮灰
2017-02-16 07:32
〔即時新聞／綜合報導〕「三三會」昨天邀請國發會主委陳添枝專題演講，陳添枝在會中向企業大老拍胸脯，指任何事都可以找幫忙，但是，企業大老不領情，直批政府缺乏協性及整體性，陳添枝幾乎被轟成炮灰。
《中國時報》報導，陳添枝以「再造台灣產業成長動能」為題進行專題演講，他強調，今年經濟將以民間投資為重點，GDP成長國發會的高標是設在2.5％，低標是2％；還向企業高調喊話，強調缺什麼都可以找他幫忙。
但是，與會大老卻是猛轟政府，遠東集團董事長徐旭東批政府，「一例一休」及加稅竟然同時在做，「沒有協調性、沒有整體性、沒有程序性，我們要怎麼往前走？」；可成董事長洪水樹指人口老化及少子化問題衍生年勞動力下降等多重嚴重問題，但政府卻沒有任何作為，如何談內需？
台玻集團董事長林伯豐批政府的綠能政策與環評制度，缺落實又不夠客觀，指「政府聰明人多、空話多、落實少」。
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