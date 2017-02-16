「帝寶」豪宅戶惹官非 這些家族全部都上榜…
2017-02-16 06:54
台北仁愛路「帝寶」。（資料照，記者徐義平攝）
〔即時新聞／綜合報導〕名列「亞洲十大豪宅」之一的台北仁愛路「帝寶」，住戶全是富豪，在商場上有人戲稱「帝寶幫」，其中，目前擁有最多戶的是頂新魏家因及建商宏泰林家，大約超過10戶。
綜合媒體報導，帝寶住戶中，有多個富豪採取家族性購買，除了頂新魏家、宏泰林家之外，「河南王」王任生家族有6戶、萬海集團陳家5戶、前副總連戰家族、寶成蔡家、藝人小S家族、名媛李珍妮、名媛何麗玲、仲介名人劉媽媽等。目前帝寶每坪實價約落在270多萬元間。
而這些住戶中，更是風波不斷，最大咖當戶頂新魏家，涉「黑心油事件」，家族財富遭到毀滅性縮水，小S家族捲入「胖達人事件」，李珍妮「認女風波」、劉媽媽兒子涉肇事逃逸…等。
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