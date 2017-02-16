美原油存量創紀錄 油價收跌

2017-02-16 05:52

〔中央社〕彭博報導，由於美國原油存量創下新紀錄，緩和市場對石油輸出國家（OPEC）減產的疑慮，油價收跌。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）3月交割價格跌9美分，報每桶53.11美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油4月交割價格跌22美分，報每桶55.75美元。

根據美國政府的報告，上週原油供應量增加953萬桶，達到5億1810萬桶，創下1982年以來高點。