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全球股市增溫 歐股創19個月最長漲勢
2017-02-16 03:12
〔中央社〕彭博報導，在美國聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）表示，倘美國經濟持續以目前速度成長，可能繼續調升利率下，全球股市增溫，歐洲主要股市也創19個月以來最長漲勢。
道瓊歐洲600指數漲1.27點或0.34%，報371.47點。
英國股市FTSE 100指數漲33.85點或0.47%，報7302.41點。
法國股市CAC 40指數漲29.04點或0.59%，報4924.86點。
德國股市DAX指數漲22.12點或0.19%，報11793.93點。
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