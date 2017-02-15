大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-02-15 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月15日）開獎的第106000013期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000039期今彩539頭獎也摃龜。

第106000013期大福彩中獎號碼為：「02、05、16、21、22、39、40，特別號13」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共93注獲得，每注可得4000元；肆獎共1897注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4912注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000039期今彩539中獎號碼為「18、20、26、27、32」頭獎摃龜；貳獎共160注獲得，每注可得2萬元；參獎共6362注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7167注獲得，每注可得50元。

第106000039期39樂合彩中獎號碼為「18、20、26、27、32」，四合摃龜；三合共134注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5306注中獎，每注可得1125元。

第106000039期3星彩中獎號碼為「608」，正彩共26注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000039期4星彩中獎號碼為「3590」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」