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全球經濟自由度排名 台灣超英美躍第11名
2017-02-15 23:41
〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫傳統基金會今（15）日公布「2017經濟自由度指數」（2017 Index of Economic Freedom）報告，台灣今年的排名為亞太5、全球第11，相較於去年進步3名，排名歷年最佳。
此次為傳統基金會第23度發布全球「經濟自由度指數」報告，台灣相較於去年的第14名進步了3名，評比總分達76.5分，除創新高，也超越第12名的英國、第33名的美國；而今年評比從10項增加為12項，相較於去年，台灣進步的有6項，包括智慧財產權、政府廉能、政府支出、經商自由、勞動自由與貨幣自由；退步的有3項，包括稅收負擔、貿易自由與投資自由。
該報告針對貿易自由指出，貿易對台灣極為重要，但部分農產品進到台灣時「面臨額外的（貿易）壁壘」，外國投資在台灣仍須審查，一些投資範圍也受限制；報告另指，儘管台灣的私有化、市場自由化仍持續進展，但速度緩慢且發展不均；報告建議，台灣在制度上、建立經濟基本原則上已就位，但進一步改革，以增加競爭力和更加開放，對於台灣未來的成長動能將是關鍵。
今年經濟自由度全球排名前10名，由香港再度蟬聯榜首，其次依序為新加坡、紐西蘭、瑞士、澳洲、愛沙尼亞、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、智利。
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