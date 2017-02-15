| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

全球經濟自由度排名 台灣超英美躍第11名

2017-02-15  23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫傳統基金會今（15）日公布「2017經濟自由度指數」（2017 Index of Economic Freedom）報告，台灣今年的排名為亞太5、全球第11，相較於去年進步3名，排名歷年最佳。

此次為傳統基金會第23度發布全球「經濟自由度指數」報告，台灣相較於去年的第14名進步了3名，評比總分達76.5分，除創新高，也超越第12名的英國、第33名的美國；而今年評比從10項增加為12項，相較於去年，台灣進步的有6項，包括智慧財產權、政府廉能、政府支出、經商自由、勞動自由與貨幣自由；退步的有3項，包括稅收負擔、貿易自由與投資自由。

該報告針對貿易自由指出，貿易對台灣極為重要，但部分農產品進到台灣時「面臨額外的（貿易）壁壘」，外國投資在台灣仍須審查，一些投資範圍也受限制；報告另指，儘管台灣的私有化、市場自由化仍持續進展，但速度緩慢且發展不均；報告建議，台灣在制度上、建立經濟基本原則上已就位，但進一步改革，以增加競爭力和更加開放，對於台灣未來的成長動能將是關鍵。

今年經濟自由度全球排名前10名，由香港再度蟬聯榜首，其次依序為新加坡、紐西蘭、瑞士、澳洲、愛沙尼亞、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、智利。

廣告
  • 美國智庫傳統基金會公布「2017經濟自由度指數」，台灣今年排名全球第11，相較於去年進步3名，排名為歷年最佳。（資料照，記者郭安家攝）

    美國智庫傳統基金會公布「2017經濟自由度指數」，台灣今年排名全球第11，相較於去年進步3名，排名為歷年最佳。（資料照，記者郭安家攝）

  • 美國智庫傳統基金會公布「2017經濟自由度指數」，前5名依序為：香港、新加坡、紐西蘭、瑞士、澳洲。（圖擷取自智庫傳統基金會網站）

    美國智庫傳統基金會公布「2017經濟自由度指數」，前5名依序為：香港、新加坡、紐西蘭、瑞士、澳洲。（圖擷取自智庫傳統基金會網站）

  • 台灣今年的排名為亞太5、全球第11，相較於去年進步3名，排名歷年最佳。（圖擷取自智庫傳統基金會網站）

    台灣今年的排名為亞太5、全球第11，相較於去年進步3名，排名歷年最佳。（圖擷取自智庫傳統基金會網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 排名 經濟自由度 貿易
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：全球經濟自由度排名 台灣超英美躍第11名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.