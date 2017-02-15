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穩物價 合船採購進口黃豆獲延長5年

2017-02-15  21:28

〔記者廖千瑩／台北報導〕物價漲不停，公平會委員會議今天通過，核准大統益、泰華油脂、大成長城、美藍雷及長輝事業等5家業者延展合船採購進口黃豆期限5年，希望透過許可，讓業者降低黃豆進口運輸成本，進而反映在黃豆製品售價上，穩定國內黃豆製品價格。

公平會今天宣布，核准大統益等5家業者延展合船採購進口黃豆期限5年，原因是公平會認為，合船進口黃豆可提高參與事業採購議價能力，降低黃豆進口運輸成本，且這5家業者合船進口黃豆數量占我國黃豆總進口量的比例未達三成，希望透過許可合船進口黃豆，讓業者將節省成本反映在黃豆製品售價上。

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