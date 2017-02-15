大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-15 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月15日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大福彩：02、05、16、21、22、39、40，特別號13。

今彩539：18、20、26、27、32。

39樂合彩：18、20、26、27、32。

3星彩：608。

4星彩：3590。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」