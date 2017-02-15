哪個縣市最有財氣 刮出百萬以上大獎最多的是…

刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，台彩總經理黃志宜到彩券行慶賀，並秀出中獎彩券。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-15 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年第一張刮刮樂頭獎2千萬上週在台中刮出，這名中獎人是30幾歲的科技男，已經出面兌領獎金了。台彩總經理黃志宜說，台中市已經連續兩年刮出千萬頭獎，根據彩券經銷商回報目前114個刮出百萬元以上的大獎，台中市就占了15個，位居全國第2名，僅次於新北市。

百萬以上大獎 還有301個未刮出

台彩公司透露，這名刮刮樂2千萬頭獎中獎人今年買了2000元刮刮樂30張，共花6萬元試手氣，刮中頭獎二千萬很幸運，但他沒告訴任何人也沒和老婆說，且會繼續上班，先用獎金換新車、還房貸，剩餘的錢寄存銀行投資理財。

黃志宜還說，今年過年期間共發行286億彩券，共415個百萬以上大獎，2000元刮刮樂共發行90億，已售出9成，其中有3張2000萬頭獎，現在已經刮出第1張，仍有2張還未刮出，民眾可試試手氣，說不定就是下一個2千萬富翁。

黃志宜也說，目前百萬以上大獎已刮出114個，還有301個未刮出。