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哪個縣市最有財氣 刮出百萬以上大獎最多的是…

刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，台彩總經理黃志宜到彩券行慶賀，並秀出中獎彩券。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-15  20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年第一張刮刮樂頭獎2千萬上週在台中刮出，這名中獎人是30幾歲的科技男，已經出面兌領獎金了。台彩總經理黃志宜說，台中市已經連續兩年刮出千萬頭獎，根據彩券經銷商回報目前114個刮出百萬元以上的大獎，台中市就占了15個，位居全國第2名，僅次於新北市。

百萬以上大獎 還有301個未刮出

台彩公司透露，這名刮刮樂2千萬頭獎中獎人今年買了2000元刮刮樂30張，共花6萬元試手氣，刮中頭獎二千萬很幸運，但他沒告訴任何人也沒和老婆說，且會繼續上班，先用獎金換新車、還房貸，剩餘的錢寄存銀行投資理財。

黃志宜還說，今年過年期間共發行286億彩券，共415個百萬以上大獎，2000元刮刮樂共發行90億，已售出9成，其中有3張2000萬頭獎，現在已經刮出第1張，仍有2張還未刮出，民眾可試試手氣，說不定就是下一個2千萬富翁。

黃志宜也說，目前百萬以上大獎已刮出114個，還有301個未刮出。

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  • 今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，民眾到開獎彩券行買刮刮樂，希望財神爺眷顧。（記者蔡淑媛攝）

    今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，民眾到開獎彩券行買刮刮樂，希望財神爺眷顧。（記者蔡淑媛攝）

  • 今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，民眾湧進開獎彩券行買刮刮樂。（記者蔡淑媛攝）

    今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，民眾湧進開獎彩券行買刮刮樂。（記者蔡淑媛攝）

  • 今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，台彩總經理黃志宜和彩券行老闆發送刮刮彩券和發財金與民眾分享財氣。（記者蔡淑媛攝）

    今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，台彩總經理黃志宜和彩券行老闆發送刮刮彩券和發財金與民眾分享財氣。（記者蔡淑媛攝）

  • 今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，民眾到開獎彩券行刮獎，希望財神爺眷顧。（記者蔡淑媛攝）

    今年第1張刮刮樂頭獎2千萬在台中刮出，民眾到開獎彩券行刮獎，希望財神爺眷顧。（記者蔡淑媛攝）

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