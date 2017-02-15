台積電百萬分紅係金A！菜鳥工程師：我領80萬

2017-02-15 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電昨（14號）董事會決議，去年度盈餘將撥出新台幣448億3668萬元作為員工現金獎金與現金酬勞，平均1位員工將可拿到106.75萬元分紅，引發討論。有網友質疑「平均數」說法、員工看得到吃不到，但一名在台積電資歷不滿3年的菜鳥工程師今天爆料這數字「貼近事實」，因自己考績普通，分紅也可以拿到80萬元。

PTT網友質疑台積電分紅用「平均數」的說法，「就像我爸媽加起來平均一顆睪丸」，但根據《ETtoday》報導，一位在台積電任職3年的菜鳥工程師表示，這數字貼近事實，因為自己考績普通，就能分紅80萬，且除了考績最好的5%、與最差的5%，大多同事都是這個數字上下10萬。

這名工程師說，自己等級「31」是最菜的，往上還有「32」資深工程師、「33」主任工程師等，另外，台積電的考績分成5等，從最差的是「I」（Imporve／加強）、然後是「S-」（Success-）、「S」（Success）、「S+」（Success+）、「O」（Outstanding／優秀），自己則屬於中間的「S」。

這名工程師表示，各有5%的人獲得最差的「I」和最好的「O」，大多人則拿到「S-」和「S+」之間，以自己等級「31」加考績「S」可分紅80萬元來看，估計有約8成的工程師分紅拿80萬元上下、加減10萬。

不過菜鳥工程師也說，這筆分紅不是馬上可以拿到，而且分成多次領，以他為例，去年的分紅會分成5次領，其中40萬元分別在去年的2月、5月、8月、11月各領10萬元，另外40萬元在今年8月才領得到。為何這麼久才全入帳？「當然是怕你跑掉呀」。