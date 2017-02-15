快訊明華園愛的波麗路台中登場
哈日族別激動！換日圓前先搞清楚這3件事
2017-02-15 20:07
今日日圓現金匯價一度來到0.2713元。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕哈日族笑了！近期台幣兌美元匯率強勢升值，昨日來到21個月以來的新高，日圓兌美元反而轉弱，貶破114元兌1美元；根據台銀匯率牌告價格，今日日圓現金匯價一度來到0.2713元，導致台灣銀行網站大塞車。不過專家也提醒，換日圓前須記住3點，才能換得實惠又甘心。
根據《癮科技》報導，最近台幣狂飆，讓不少哈日族蠢蠢欲動，不過專家「神奇裘莉」提醒，換日圓前應搞清楚換匯須知：
1.台幣升值OR日幣貶值？
近期台幣強力升值，相對他國貨幣就會轉弱，因此在等價差拉大的過程中，抱台幣即可。但如果是前幾年，安倍實施日幣寬鬆政策，日圓狂貶的狀況下，應先換升值中的美元在換日圓，才能擴大獲利。
2.來到「最低點」了嗎？
沒有人知道哪一刻是「最低點」，但價格來到「相對」便宜的時候就可以先出手，如果日圓持續貶，再換多一點，這樣也不會虧太多，但如果日圓升值，第一筆的低價也可以平攤後續較差的價格，分成多次換匯，就能平攤風險。
3.時間成本或能不能等？
換匯最常出現的情況是，長期趨勢很明顯，可能會狂升或狂貶，但短線卻是一點動靜都沒有。作者則舉例親身經驗，2012年歐元適逢公債問題，貶值是遲早的事情，但因自己當下必須使用大量歐元，歐元又硬是卡在高點，最後因為時間成本，不但沒有換到大跌後的歐元，反而是換在迴光返照的超貴歐元。因此，又回到上述所說的，在「可以接受的價格」就先換一些，畢竟匯海波動吉凶難卜。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 目擊證人揭內幕！ 週刊爆：W命案當天險再死一女...
- 台灣一哥盧彥勳力拼3盤 孟菲斯男網惜敗
- 春藝草地音樂會 重溫「阿瑪迪斯」震撼
- 上摩天大樓挑戰極限 戰鬥民族辣模這樣玩命...
- 毒針刺殺？馬國機場人員：金正男被投擲不明液體
- 他假冒軍情局少將 北京政協委員也被騙200萬
- 減薪不可怕 郭阜林怕再受傷!
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- NBA》東部戰績倒數 魔術總管：被砲轟是應該的
- 發展登山經濟 政院東服中心積極
- 新垣結衣封日劇奧斯卡戲后！《月薪嬌妻》奪7獎大贏家
- 八里國中小營養午餐 享半價
- 光芒「投投」是道 胡智為卡位要很拚
- 報廢蟋蟀燈罩 變藝術地景
- 台日賽戰袍亮相 23日報到
- 被爆連自己的母親也打？ 童仲彥：太扯了啦
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 被批族群政策排他 賴清德：民進黨主張多元尊重
- 動保園區增2倍容量 鄭文燦：人力也會補足
- 高市道路挖掘管理中心 3月底上路
- NBA》騎士教頭想輪休被詹皇打槍：退休即是休息
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 鄒族戰祭登場 戰士宰山豬齊迎神
- 惡劣到不行！嘉縣東石再發現200多隻棄置死禽
- 清華竹教大合併首招生 幼教加科技創造雙專長
- 中職》富邦明出戰江蘇 增菘瑋驗收春訓成果
- 大樂透》頭獎摃龜
- 「龍先生」張震登柏林 大獲好評搶影帝
- 劣！漆彈玩家爽對戰 彈洗國定古蹟
- 悲傷情人節 男友︰妳是我的幸福
- 讓司機多休息 豐客調整賞櫻專車時間
- 米勒投入經典賽 只為報恩李蘭
- 傳統領域劃設辦法上路 原民團體、立委不買帳
- 誘晨翔退團？吳克群無奈自認被捅刀
- 智慧城市展21日登場 北市配合新南向將提新政
- 趁燈會漲5倍車資！小黃敲竹槓 虎尾到斗六索價2700元
- 台南運將下午到警局抱怨 深夜跳快速道路不治
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：哈日族別激動！換日圓前先搞清楚這3件事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分