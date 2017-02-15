哈日族別激動！換日圓前先搞清楚這3件事

今日日圓現金匯價一度來到0.2713元。（彭博）

2017-02-15 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕哈日族笑了！近期台幣兌美元匯率強勢升值，昨日來到21個月以來的新高，日圓兌美元反而轉弱，貶破114元兌1美元；根據台銀匯率牌告價格，今日日圓現金匯價一度來到0.2713元，導致台灣銀行網站大塞車。不過專家也提醒，換日圓前須記住3點，才能換得實惠又甘心。

根據《癮科技》報導，最近台幣狂飆，讓不少哈日族蠢蠢欲動，不過專家「神奇裘莉」提醒，換日圓前應搞清楚換匯須知：

1.台幣升值OR日幣貶值？

近期台幣強力升值，相對他國貨幣就會轉弱，因此在等價差拉大的過程中，抱台幣即可。但如果是前幾年，安倍實施日幣寬鬆政策，日圓狂貶的狀況下，應先換升值中的美元在換日圓，才能擴大獲利。

2.來到「最低點」了嗎？

沒有人知道哪一刻是「最低點」，但價格來到「相對」便宜的時候就可以先出手，如果日圓持續貶，再換多一點，這樣也不會虧太多，但如果日圓升值，第一筆的低價也可以平攤後續較差的價格，分成多次換匯，就能平攤風險。

3.時間成本或能不能等？

換匯最常出現的情況是，長期趨勢很明顯，可能會狂升或狂貶，但短線卻是一點動靜都沒有。作者則舉例親身經驗，2012年歐元適逢公債問題，貶值是遲早的事情，但因自己當下必須使用大量歐元，歐元又硬是卡在高點，最後因為時間成本，不但沒有換到大跌後的歐元，反而是換在迴光返照的超貴歐元。因此，又回到上述所說的，在「可以接受的價格」就先換一些，畢竟匯海波動吉凶難卜。

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