新日光人事佈局 聘任新財務長龔鍾嶸

2017-02-15 20:43

〔記者張慧雯／台北報導〕新日光（3576）表示，因應擴大太陽能系統業務發展需要，調整人事新佈局，資深副總暨財務長許嘉成轉任新日光轉投資的太陽能IPP （“Independent Power Producer”） 公司Clean Focus Yield Limited （“CFY”）財務長，且同時兼任新日光董事長暨執行長特別助理；而財務長職缺今（15）日董事會通過，由龔鍾嶸擔任副總暨財務長。

新日光表示，此人事調整是著眼目前公司太陽能系統業務拓展的積極性，以全球思惟佈局公司中長期發展。新日光已於去年11月初完成CFY第一階段4400萬美元的投資，後續預計將進行其他投資人資金募集約1億美元，屆時可收購的電廠規模約達300MW，並將推動該IPP公司於香港聯交所掛牌上市。

若該計劃順利完成，對新日光而言，CFY將可於國際資本市場持續籌措資金，協助新日光在全球拓展太陽能電站業務，更可因而擴大太陽能電池與模組之出海口，持續帶動新日光營運成長。

新日光也表示，龔鍾嶸畢業於美國麻州州立大學MBA，從事相關財經領域超過二十年以上，累積銀行業及產業經驗相當完整，前後曾任職於美國大通銀行、美國花旗銀行、法國東方匯理銀行與台灣積體電路公司（TSMC），並曾擔任大同公司與台橡財務長職務。