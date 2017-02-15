主計總處：一例一休帶動CPI上揚0.14％~0.36％

2017-02-15 17:39

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「一例一休」爭議延燒，行政院主計長朱澤民表示，勞動新制對薪資成本的影響，估計下限175億元、上限730億元；至於對物價的直接及間接影響，估計CPI（消費者物價指數）可能上漲0.14至0.36個百分點，影響沒有想像的大。

主計總處綜合統計處長葉滿足補充說明，一例一休可能帶動CPI上漲0.14至0.36個百分點，這是在廠商完全轉嫁的前提下；至於一例一休對GDP（國內生產毛額）的影響，目前並未估算。

朱澤民說明，今年GDP由1.87%上修至1.92%，出口、投資及消費都上修，但民間消費上修幅度不是很大，因為有一些抑制因素，例如勞動政策的改變，但影響不是很大，預估今年CPI上漲1.08%，低於去年的1.4%。