美律去年EPS倍增 今年手機用揚聲器將帶動營收成長

2017-02-15 20:14

〔記者陳柔蓁／台北報導〕揚聲器大廠美律（2439）昨（14）日舉辦法說會，並公佈去（2016）年自結損益，其中判斷公司的獲利指標「每股盈餘（EPS）」來到11.02元，前年EPS則是3.48元，成長幅度高達216%。法人認為美系客戶的手機已進入訂規格階段，從去年美律的揚聲器營收年增率超過一倍推估，樂觀看待美律今年手機用揚聲器能拉動營收成長。

美律獲利暴增的好消息令今日的股價開高後亮燈漲停，報價140.5元，股價攀上 2004年10月以來高點。

美律公佈損益自結數，去（2016）年第四季單季營收60.4億元；毛利率18.89％，營益率11.77％，稅後獲利7.39億元， EPS4.05元。去年全年營收169.39億元，毛利率19.88％，營益率9.77％，稅後獲利20.13億元，EPS11.02元。

財務副總暨發言人黃朝豐表示，今年的大案子已經確定，並對美系客戶的手機揚聲器送樣順利，新的手機揚聲器製造工藝複雜度提高，其他競爭對手曾有交不出樣品的困難，較複雜的手機揚聲器毛利率較高，法人推估出貨高峰將落在今年第二季。

美律對美系客戶去年底起交貨，中國客戶開始小量交單。美律與客戶關係良好、立訊加入後接單率增加，美律目前在手機揚聲器的市佔率5%，今年目標成長到10~15%。

蘇州美特將有四十億資本支出，用於採購十五條自動化產線與模具、塑膠射出機、檢測設備、工具母機等，每條產線的揚聲器產量每個月有五十顆以上，為下半年的手機揚聲器出貨做準備。

美律向上游布局，認購有模具強項的康控-KY（4943）私募上限1000萬股，黃朝豐僅透露兩造正在議價階段；先前曾傳出康控希望在三月底能夠結案。