快訊明華園愛的波麗路台中登場
美律去年EPS倍增 今年手機用揚聲器將帶動營收成長
2017-02-15 20:14
〔記者陳柔蓁／台北報導〕揚聲器大廠美律（2439）昨（14）日舉辦法說會，並公佈去（2016）年自結損益，其中判斷公司的獲利指標「每股盈餘（EPS）」來到11.02元，前年EPS則是3.48元，成長幅度高達216%。法人認為美系客戶的手機已進入訂規格階段，從去年美律的揚聲器營收年增率超過一倍推估，樂觀看待美律今年手機用揚聲器能拉動營收成長。
美律獲利暴增的好消息令今日的股價開高後亮燈漲停，報價140.5元，股價攀上 2004年10月以來高點。
美律公佈損益自結數，去（2016）年第四季單季營收60.4億元；毛利率18.89％，營益率11.77％，稅後獲利7.39億元， EPS4.05元。去年全年營收169.39億元，毛利率19.88％，營益率9.77％，稅後獲利20.13億元，EPS11.02元。
財務副總暨發言人黃朝豐表示，今年的大案子已經確定，並對美系客戶的手機揚聲器送樣順利，新的手機揚聲器製造工藝複雜度提高，其他競爭對手曾有交不出樣品的困難，較複雜的手機揚聲器毛利率較高，法人推估出貨高峰將落在今年第二季。
美律對美系客戶去年底起交貨，中國客戶開始小量交單。美律與客戶關係良好、立訊加入後接單率增加，美律目前在手機揚聲器的市佔率5%，今年目標成長到10~15%。
蘇州美特將有四十億資本支出，用於採購十五條自動化產線與模具、塑膠射出機、檢測設備、工具母機等，每條產線的揚聲器產量每個月有五十顆以上，為下半年的手機揚聲器出貨做準備。
美律向上游布局，認購有模具強項的康控-KY（4943）私募上限1000萬股，黃朝豐僅透露兩造正在議價階段；先前曾傳出康控希望在三月底能夠結案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 河川疏濬量最大 屏縣防堵河川揚塵
- 國民黨主席選戰》吳敦義允帶領黨走出困境
- 馬總︰助拳殷仔 看重沃奎茲
- 劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪
- NBA》主力巴特勒強勢回歸 公牛終結3連敗
- 愛妻愛成這樣！黃曉明辦公室竟擺這個
- 小鬼杜拜借廁所被拒 成功大絕竟是「道明寺」？
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 「大溪-永寧捷運站」快捷公車 24日通車
- 巨大超新星 首度目睹爆炸3小時後景象
- 全國漆彈大作戰 十七日起受理報名
- 一銀盜領案3東歐車手判太輕 北檢提上訴
- 目擊證人揭內幕！ 週刊爆：W命案當天險再死一女...
- 粉領族車禍撞出5公分斷骨缺損 3年4次手術險癱
- MLB》時代的眼淚 A-Rod、史威瑟改任洋基教練
- 教長訪東港海事 宣傳青年儲蓄戶
- 禽流感升溫 屏東設立檢疫消毒站
- 農漁會選舉賄選與暴力 台南已30件
- 北韓搞暗殺有前例 細數著名海外暗殺行動
- 一山不容二虎？ 兩隻老虎玩偶竟大打出手
- 陳建仁：若年改成功 司改、轉型正義也一定成功
- 金正男被刺殺 傳女殺手疑似是越南籍
- 法律白話文小學堂》過勞之島是怎麼煉成的？勞基法的工時制度如何提升台灣競爭力
- 找朱立倫加入機捷應變小組？柯P沉默不回應
- 《謠言終結站》吃止痛藥不會影響經血排出
- 綠執政外交沒好轉？ 洪秀柱：擔心馬政績被輸光
- 屏東去年嬰兒出生率 全國倒數第二
- 酒店妹入黨 國民黨：認同國民黨、資格符合者都歡迎
- 王家梁警探上身 勇闖刑案現場
- 奧運》巴西砸2350億辦奧運 場館半年變鬼城
- 劉品言曬比基尼美照 大露屁股微笑曲線
- 花蓮爭原博館 選址評委：文化深度不夠
- 酒店妹集體入國民黨？ 吳敦義：從未聽聞
- 美國波神登泳裝封面 網友：最棒情人節禮物（影音）
- 妻代交團費給蝶戀花負責人 罹難領隊任務「結案」
- 毒殺金正男的2名女刺客 日媒：疑遭滅口殺害
- 怒斥旅行社不聞不問 領隊妻：看臉書才知丈夫罹難
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美律去年EPS倍增 今年手機用揚聲器將帶動營收成長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分