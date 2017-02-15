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看好經濟成長動能 陽明海運升級菲律賓航線

2017-02-15  20:22

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明海運看好菲律賓經濟成長動能，自2月21日起將升級台灣-菲律賓航線（Taiwan Philippines Express, 簡稱 TPE航線）為2800TEU型貨櫃船舶，提供高雄往返馬尼拉北港及馬尼拉南港區間便捷服務，全程巡航一次計7天，藉以強化航線競爭力並提供客戶更優質的航線服務。

同時自2月21日起陽明海運將與東方海外貨櫃航運有限公司（OOCL）以艙位互換之合作方式，提供中國蛇口及香港至菲律賓航線（Philippines Service II, 簡稱 PH2航線）的直航運送服務。PH2航線靠港順序為蛇口-香港-馬尼拉北港-馬尼拉南港-蛇口，全程巡航一次計7天。

陽明海運透過投船及與其他航商換艙合作在菲律賓共佈署6條航線，除上述高雄-馬尼拉線（TPE）及香港華南-馬尼拉線（PH2），其餘分別為基隆-馬尼拉線（KMH）、高雄-宿霧線（KMC）、中國華中-馬尼拉線（CPS）、中國華北-印尼-菲律賓線（CN1）。

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  • 陽明海運透過投船及與其他航商換艙合作在菲律賓共佈署6條航線。（記者王憶紅翻攝陽明官網）

    陽明海運透過投船及與其他航商換艙合作在菲律賓共佈署6條航線。（記者王憶紅翻攝陽明官網）

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