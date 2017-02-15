水電發票中獎 6月後可直接去郵局領獎

2017-02-15 17:20

［記者吳佳蓉／台北報導］水、電、瓦斯等公用事業發票領獎程序大簡化！台北國稅局表示，今年6月6日起，開立抬頭為今年3月或以後的帳單，都會新增「領獎收據欄」，發票若中獎，民眾只要在收到公用事業中獎通知後，填妥帳單上的「領獎收據欄」即可到郵局領獎，免去至超商印出紙本發票的麻煩。

台北國稅局局長許慈美表示，去年元旦起，水、電、瓦斯及電信等公用事業加入開立發票的行列，每期帳單上多了兩行變動性載具號碼，內含儲存於雲端的發票號碼。發票若幸運中獎，公用事業會主動以信函或簡訊、電子郵件等方式通知民眾。民眾需到超商操作多媒體事務機（如i-bon），輸入帳單上變動性載具號碼，印出紙本中獎發票，再到郵局領獎。

許慈美指出，為更便利民眾領獎，落實全程無紙化，今年將領獎方式再簡化，從6月6日起，只要是開立抬頭為今年3月或以後的公用事業帳單，未來若有中獎，民眾收到通知後，可直接拿帳單到郵局領獎，不必再跑超商；只要事先填妥帳單上「領獎收據攔」中的資料即可。