機械業今年春暖回溫 拼航太市占倍增
2017-02-15 17:27
〔記者羅倩宜／台北報導〕國內機械與工具機1月出口額雙雙回溫，機械業年增7.9%、工具機年增12.9%。關鍵零組件大廠上銀（2049）1月營收更創下歷年同期次高，來到12.7億元。機械公會表示，今年春暖回溫，産業要搶利基市場，在國機專案加持下，將拼全球航太市占率倍增。
工具機公會最新公佈1月出口金額達2.43億美元，年增12.9%、月減7.8%；其中以新興市場成長最力，越南、印度、墨西哥、俄羅斯、馬來西亞等成長40％－326％不等。業者表示，工具機産業已低迷2年，築底完成，今年應可緩步復甦；不過匯率是影響獲利最大因素，近期台幣相對竸爭對手中、日、韓均升值，須密切觀察後勢是否影響接單。
機械公會也發佈1月出口成績，金額達18.6億美元，年增7.9%；最大動能來自鋼鐵業，年增14.3%，其次為石化、電子，年增幅為6-10%。機械公會指出，美、歐、中等市場都有題材，包括川普的美國製造、歐洲需求復甦，以及中國的産業結構調整告一段落，將刺激設備添購的買氣。
機械公會秘書長王正青表示，「台灣機械業今年拼轉型升級，航太是重點。」他表示，國內機械業占全球航太占有率僅0.45%，今年設定目標要倍增，達1%。在國機國造的加持下，國內産業鏈可逐步建立，未來並可外銷接單。
出口金額增加，也反映在個別業者的營收。關鍵零組件大廠上銀1月營收來到12.7億元，創下歷年同期次高，年增逾26％。螺桿、滑軌、機器人訂單動能從去年底開始加速，延續至農曆年後仍然強勁。以地區來看，歐洲、美國、日本及中國四大市場均有成長，目前接單已排至4月份。
工具機公會秘書長黃建中表示，上銀這様的零組件大廠，業績先行爆發，接下來就輪到整機廠，美國及歐洲市場今年成長動能都不俗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 兒子黏阿嬤 萁萁淚訴被趕出門
- 經典賽》荷蘭赴亞利桑那集訓 找韓職球隊練兵
- 農會選舉傳賄選疑案 村長送禮盒10萬交保
- 「人生最大的遺憾」 週刊爆：邱惠美曾為愛墮胎
- 頭份冒牌稽查員詐罰金 攤商別上當
- 佛林閃辭美國安顧問 傳哈沃最有望接任
- 被爆熱戀王家梁 周曉涵羞認很會取悅男友
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 《觀察筆記》等待美麗
- 禽流感升溫 屏東設立檢疫消毒站
- 智慧機械產業發展 蔡英文：核心技術很重要
- （影音）星光碧昂絲神改編 吸引原唱點讚
- 華碩ZenFone 3 Zoom 雙主鏡頭14,990元
- 自由開講》對二二八事件紀念日又將到的省思
- 老翁保育區內磯釣 最高恐罰15萬元
- 驚悚！採椰工疑心臟病發 半吊10米樹亡
- （影音）林大晉不怕過氣 情人節甜唱「永恆」獻粉絲
- 日職》越投越帶勁？ 松坂大輔最快僅136公里...（影音）
- 包商落跑 烏坵營舍工程停擺近1年
- 李秀環驚爆 童仲彥打他老母...
- 不畏情人節「諸事不宜」 108對訂終身
- 勾結「俄」勢力 川普國安顧問閃辭
- 司改國是會議分組會將登場 律師界代表出爐
- 恐怖情人！不爽分手 男子尾隨前女友砍新歡
- 新《終極三國》未播先招罵 子閎反要網友「多罵他」
- 說好 10 年之約 黃永富夫婦永遠缺席了
- 摩鐵毒趴6人嗨 竹市刑大臨檢破獲
- 清純女星路邊哈菸被抓包 粉絲護航「P的」
- 金手獎選手談備戰 練到難以喘息
- 24記3分砲轟倒勇士 金塊追平NBA紀錄
- 韌帶斷裂後 歐陽妮妮生活變這樣
- 司改代表出爐 傳全聯會推5律師全軍覆沒
- 火爆陽光男 接受輔導譜師生戀
- 廖家儀黃瑄 尬奶比「胸狠」
- 擴大防護網 奇美醫院走入社區照護獨老
- 漠視不關心？基隆自殺通報比逐年下降
- 88條免費公車 4月起上下車須刷卡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機械業今年春暖回溫 拼航太市占倍增
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分