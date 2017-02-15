機械業今年春暖回溫 拼航太市占倍增

2017-02-15 17:27

〔記者羅倩宜／台北報導〕國內機械與工具機1月出口額雙雙回溫，機械業年增7.9%、工具機年增12.9%。關鍵零組件大廠上銀（2049）1月營收更創下歷年同期次高，來到12.7億元。機械公會表示，今年春暖回溫，産業要搶利基市場，在國機專案加持下，將拼全球航太市占率倍增。

工具機公會最新公佈1月出口金額達2.43億美元，年增12.9%、月減7.8%；其中以新興市場成長最力，越南、印度、墨西哥、俄羅斯、馬來西亞等成長40％－326％不等。業者表示，工具機産業已低迷2年，築底完成，今年應可緩步復甦；不過匯率是影響獲利最大因素，近期台幣相對竸爭對手中、日、韓均升值，須密切觀察後勢是否影響接單。

機械公會也發佈1月出口成績，金額達18.6億美元，年增7.9%；最大動能來自鋼鐵業，年增14.3%，其次為石化、電子，年增幅為6-10%。機械公會指出，美、歐、中等市場都有題材，包括川普的美國製造、歐洲需求復甦，以及中國的産業結構調整告一段落，將刺激設備添購的買氣。

機械公會秘書長王正青表示，「台灣機械業今年拼轉型升級，航太是重點。」他表示，國內機械業占全球航太占有率僅0.45%，今年設定目標要倍增，達1%。在國機國造的加持下，國內産業鏈可逐步建立，未來並可外銷接單。

出口金額增加，也反映在個別業者的營收。關鍵零組件大廠上銀1月營收來到12.7億元，創下歷年同期次高，年增逾26％。螺桿、滑軌、機器人訂單動能從去年底開始加速，延續至農曆年後仍然強勁。以地區來看，歐洲、美國、日本及中國四大市場均有成長，目前接單已排至4月份。

工具機公會秘書長黃建中表示，上銀這様的零組件大廠，業績先行爆發，接下來就輪到整機廠，美國及歐洲市場今年成長動能都不俗。