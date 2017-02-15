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華碩沈振來玩直播靠美顏 笑稱剛從韓國回來

2017-02-15  19:39

〔記者卓怡君／台北報導〕最近各種直播火紅，華碩準備在下週推出ZenFone 3 Go直播手機，強調美顏功能，華碩直播手機美顏功能更可支援目前所有直播軟體，領先同業三個月至半年。

華碩執行長沈振來最近頻頻試用直播手機，沈振來笑說，用美顏功能直播看起來都不像自己，但是可以變得更好看、讓大家更快樂就是好事，很多人都問他是不是剛從韓國回來（指整型），他更分享使用心得，美顏直播和自拍一樣都要用45度角最好看。

華碩直播手機預計訂價低於5000元，沈振來表示，華碩鏡頭團隊高達70-80人，特有的美顏功能可支援目前所有直播軟體，最重要就是讓大家直播變得更好看，更不像自己。

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  • 華碩執行長沈振來用美顏功能手機直播，他分享一定要用45度拍最好看。（記者卓怡君攝）

    華碩執行長沈振來用美顏功能手機直播，他分享一定要用45度拍最好看。（記者卓怡君攝）

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