中嘉案撤案 NCC廢止原申請處分

喧騰一時的遠傳以債入股中嘉網路的中嘉案，在中嘉網路本月8日聲明撤案後，國家通訊傳播委員會（NCC）今天也通過廢止105年2月4日的原申請以附負擔通過的處分。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-02-15 16:58

〔記者陳炳宏／台北報導〕喧騰一時的遠傳以債入股中嘉網路的中嘉案，在中嘉網路本月8日聲明撤案後，國家通訊傳播委員會（NCC）今天也通過廢止105年2月4日的原申請以附負擔通過的處分，並強調未來審查重大投資或併購案，將會力求嚴謹、效率與公開。

中嘉案是荷蘭商NHPEA公司申請轉投資吉隆等12家有線電視公司案，遠傳再以購買該公司子公司的171億公司債方式投資，並在去年已經獲得公平會和NCC有條件核准。後來經濟部投資審議委員會以「疑似規避黨政軍條款」為由，退回NCC重新審議。

NCC指出，中嘉案雖已於去年上一屆委員以附20項負擔核可，但本屆委員會發現交易合約重要關鍵的附件，與其他利害關係人的法律文件並未提具，原處分雖然做成，但尚有重要事實並未審酌，所以才要求補件，並召開專家學者諮詢會議、及聽證會。

中嘉網路是於本月8日宣布，擔心因交易審查過程延宕公司的營運規畫和發展，因此股東安博凱基金和美商摩根士丹利亞洲私募基金（MSPEA）共同啟動撤件相關程序，NCC則於10日接獲申請人終止股權買賣文件，原處分也於當日失效。