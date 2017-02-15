遠傳2017財測每股獲利3.3元 股利發放率107％

2017-02-15 16:30

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）2017年財測，營收目標943.58億元；稅後盈餘107.63億元，每股獲利3.3。此外，遠傳將維持以往穩定的股利政策，股利配發比例將超過盈餘的100%，今年預計發放每股現金股利3.75元，達到107%的股利發放率。

遠傳2016年合併營運績效，因4G用戶數持續增加及3月底推出全新4.5G三頻超高速行動上網服務，推升ARPU，全年度合併總營收為943.44億，每股獲利3.5元，達成率103%。

4G用戶累計至2016年底已超過450萬，月租型用戶中已有高達81%使用數據服務，月租型用戶平均每月貢獻度（ARPU）上看898元，成績皆為電信三雄之冠。

遠傳今年資本支出將持續下降，預估為90億元，其中72億元將為行動業務所用。