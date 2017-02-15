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去年GDP成長1.5％ 主計總處：今年上修至1.92％
2017-02-15 16:11
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處下午公布去年GDP成長1.5%，較1月概估數上修0.1個百分點，主要是出口、投資及消費均優於預期；主計總處並預測今年GDP成長1.92%，較上次預測數上修0.05個百分點。
主計總處統計，去年第4季GDP成長2.88%，為近7季來最高，並較1月概估數上修0.3個百分點，去年第3季GDP則修正為2.12%；累計去年GDP成長1.5%，平均每人GDP為2萬2530美元。
主計總處並預測，今年GDP成長1.92%，較去年11月預測數上修0.05個百分點，平均每人GDP為2萬3872美元，CPI上漲1.08%。行政院主計長朱澤民表示，今年經濟會比去年好。
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