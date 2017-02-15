新台幣連3升 續創近21個月新高

2017-02-15 16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈揚升格局，終場勁揚1.03角，以30.765元兌1美元作收，匯價連3升並續創近21個月新高，台北外匯經紀公司成交量為10.16億美元。

外匯交易員表示，新台幣早盤一度再度狂飆1.64角至30.704元，並進逼30.7元價位，午盤過後雖然升幅收斂，但終場仍勁揚超過1角。

新台幣今以30.895元開出，最高30.704元、最低30.895元，終場收30.765元。