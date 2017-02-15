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三大法人買超134億 外資買超133億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣134.27億元。（資料照）

2017-02-15  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣134.27億元。

外資今天買超133.41億元，投信賣超0.75億元，自營商買超1.61億元。

台股今天上漲 80.98點，收在9799.76點，成交值新台幣1153.60億元。

106年02月15日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 2,155,781,900 1,778,144,075 377,637,825
自營商（避險） 4,872,679,745 5,089,240,963 -216,561,218
投信 1,367,799,370 1,443,236,113 -75,436,743
外資及陸資 39,736,836,891 26,395,569,985 13,341,266,906
合計 48,133,097,906 34,706,191,136 13,426,906,770

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