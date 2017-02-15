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華碩法說會 首季PC出貨估季減15-20％

2017-02-15  14:55

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）今日召開法說會，去年全年每股獲利25.9元，年增12％，略優於法人預期，展望首季，華碩預估，因進入傳統淡季，PC營收及出貨約季減15-20％，手機季減10-15％，零組件則是持平到季減5％。

華碩總經理沈振來表示，因PC產業挑戰仍大，進化與變化不可避免，希望今年Zenbook、電競Gaming、2in1三大產品線營收可年增40％，占營收比重大於50％。

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  • 華碩下午召開法說會，預估首季PC出貨季減15-20％。（記者卓怡君攝）

    華碩下午召開法說會，預估首季PC出貨季減15-20％。（記者卓怡君攝）

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