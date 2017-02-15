| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

A350交機延遲 華航預計延至第4季開航倫敦

2017-02-15  14:13

〔記者甘芝萁／台北報導〕華航集團去年面臨空服員罷工、引進A350新機後，華航集團董事長何煖軒今表示，回顧過去半年可謂「高潮迭起」，不過他表示，去年開始與國際航空公司開始結盟、簽署合作備忘錄，用A350新機飛航歐洲載客率也很好，預計今年第四季將會飛航倫敦。

華航集團今午舉行媒體春酒，何煖軒說，回顧過去半年，高潮迭起，不過對華航很有信心；去年中除了和荷航、法航接觸，也和日航、達美接觸，正式簽署合作備忘錄，合作共用班號及其他相關合作協定，對華航來說是正面發展，透過天合聯盟下的航空公司再集結小聯盟，讓華航更活絡。

去年底雖開始陸續引進A350新機，但何煖軒說，今年初飛機已不夠使用，感謝大家對華航支持，A350首航阿姆斯特丹時，去程載客率百分百，回程96％，看一下飛機上的乘客，都是外國人、非黃種人，對華航是正面的鼓勵，因為這代表不是只載華僑，現在歐洲航空公司也都很緊張，擔心華航直飛會把他們全部吸光。

至於去年曾表示將開航倫敦航點，何煖軒說，預計今年下半年會飛航倫敦，可能飛航倫敦的希斯洛或格威機場，目前仍在評估。總經理謝世謙則補充，因A350交機延遲，因此飛航倫敦的時間將延到今年第四季。

廣告
  • 華航集團今午舉行媒體春酒。左起為華信總經理韓梁中、華航總經理謝世謙、華航董事長何煖軒以及台灣虎航董事長張鴻鐘。（記者甘芝萁攝）

    華航集團今午舉行媒體春酒。左起為華信總經理韓梁中、華航總經理謝世謙、華航董事長何煖軒以及台灣虎航董事長張鴻鐘。（記者甘芝萁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 何煖軒 華航
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：A350交機延遲 華航預計延至第4季開航倫敦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.