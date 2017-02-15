A350交機延遲 華航預計延至第4季開航倫敦

2017-02-15 14:13

〔記者甘芝萁／台北報導〕華航集團去年面臨空服員罷工、引進A350新機後，華航集團董事長何煖軒今表示，回顧過去半年可謂「高潮迭起」，不過他表示，去年開始與國際航空公司開始結盟、簽署合作備忘錄，用A350新機飛航歐洲載客率也很好，預計今年第四季將會飛航倫敦。

華航集團今午舉行媒體春酒，何煖軒說，回顧過去半年，高潮迭起，不過對華航很有信心；去年中除了和荷航、法航接觸，也和日航、達美接觸，正式簽署合作備忘錄，合作共用班號及其他相關合作協定，對華航來說是正面發展，透過天合聯盟下的航空公司再集結小聯盟，讓華航更活絡。

去年底雖開始陸續引進A350新機，但何煖軒說，今年初飛機已不夠使用，感謝大家對華航支持，A350首航阿姆斯特丹時，去程載客率百分百，回程96％，看一下飛機上的乘客，都是外國人、非黃種人，對華航是正面的鼓勵，因為這代表不是只載華僑，現在歐洲航空公司也都很緊張，擔心華航直飛會把他們全部吸光。

至於去年曾表示將開航倫敦航點，何煖軒說，預計今年下半年會飛航倫敦，可能飛航倫敦的希斯洛或格威機場，目前仍在評估。總經理謝世謙則補充，因A350交機延遲，因此飛航倫敦的時間將延到今年第四季。