華航何煖軒：今年獲利一定比去年好

2017-02-15 13:54

〔記者王憶紅／台北報導〕華航董事長何煖軒表示，在排除不力因素後，華航今年獲利一定比去年好，其中，虎航一月就轉虧為盈，當月獲利3000萬元。

華航去年前三季每股獲利約0.33元。