台股收盤上漲80.98點 報9799.76點
2017-02-15 13:44
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲80.98點，漲幅0.83％，報9799.76點，成交金額為1153.60億元。
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