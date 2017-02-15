華航達美合作備忘錄 3月中旬可望敲定

2017-02-15 13:09

〔記者王憶紅／台北報導〕達美航空雖然預計5月24日退出台灣，但華航即將與達美航空簽訂合作備忘錄，預計3月中旬可望簽約。

華航董事長何煖軒上任後，積極組大小聯盟，除原訂的大聯盟天合聯盟外，已經陸續與荷航、日航等簽訂合作。而與達美航空的合作備忘錄則預計在3月中旬簽訂。

值得注意的是，虎航1月獲利，比預期快速。華航集團接收復興航空人員約160人，包括地勤、機師、空服等都有。