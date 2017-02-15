無視葉奶奶開金口 新台幣早盤續飆逾1角

2017-02-15 11:36

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫指出，等待太久升息不明智。儘管該談話較市場預期更「鷹派」，並帶動國際美元彈升，但新台幣匯率早盤升勢依舊猛烈。

新台幣今天再度呈現開高走高格局，上午11點30分暫報30.714元兌1美元，勁揚1.54角。

外匯交易員表示，台股續揚及外資匯入，仍成為新台幣盤初揚升主因，且部分出口商眼看匯價一去不回頭，紛紛進場拋匯停損，造成升勢不斷放大。