價格續漲 全球三大DRAM廠今年第一季獲利將續提高

2017-02-15 11:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠DRAM價格上漲，全球三大廠去年第四季飆升，市場調查機構。DRAMeXchange指出，韓國三星第四季營業獲利率提升到45%，SK海力士由25%上升至36%，美光則是從3.7%飆升至14.9%。DRAMeXchange預估，DRAM仍持續漲價，今年第一季各家大廠獲利仍將進一步提高。

DRAMeXchang指出，去年第四季三星依然穩坐DRAM產業龍頭，三星於第四季營收達59億美元、季成長12%，市占率達47.5%；SK海力士表現也不俗，第四季營收達33億美元、季成長27.3%，市占約26.7%。總計兩大韓廠囊括74.2%的DRAM市占率。美光集團則位居第三大，營收季成長24.4%，市占19.4%。

營業獲利部份，在價格大漲的挹注，三星第四季營業獲利率提升到45%，SK海力士由25%上升至36%，美光則是從3.7%飆升到14.9%。

DRAMeXchange表示，旺季需求帶動記憶體價格全面飆漲，去年第四季全球DRAM總體營收大幅季成長約18.2%。由於記憶體搭載量不斷提升，且原廠擴張產能最快要在2017年下半年才浮現，DRAM供不應求的態勢將延續，DRAMeXchange統計，2017年第一季標準型記憶體合約價漲幅更逼近40%，預估第二季價格仍將持續上漲，三大廠獲利將進一步提高。